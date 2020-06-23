ВТО: мировая торговля с начала года сократилась на 3%

Мировая торговля в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, сократилась на 3% из-за негативного влияния пандемии коронавируса и введения в большинстве стран мира карантинных ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Всемирной торговой организации (ВТО).



“Объем товарооборота в первом квартале по статистике ВТО сократился на 3% в годовом исчислении”, — говорится в сообщении.



Однако отмечается, что этот показатель несколько лучше, чем тот, что прогнозировался в апреле. Поэтому всемирную экономику удалось спасти от худших показателей.



Кроме того, ВТО прогнозирует, что во втором квартале мировая торговля сократится на 18,5% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.



По словам генерального директора ВТО Роберто Азеведу, для возобновления роста в 2021 году нужна концентрация усилий государств в своей экономической политике.



“Чтобы начать полноценное восстановление производства и торговли в 2021 году, фискальная, монетарная и торговая политики государств должны быть максимально скоординированы и направлены на одну цель”, — цитирует пресс-служба Азеведу.

