Мэру Черкасс перекрыли доступ к гостайне

Служба безопасности Украины запретила мэру Черкасс Анатолию Бондаренко доступ к государственной тайне. Об этом заявил сам чиновник в своем видеообращении на канале 112 Украина во вторник, 23 июня.



Ему пришло письмо от СБУ с указанной информацией.



"Интересное письмо. Я понимаю, что Служба безопасности вместо того, чтобы заниматься поиском шпионов, занята с утра и до ночи мэром города Черкассы за то, что он посмел все-таки ослабить карантин. Ну ничего, я думаю, что разберемся как-то", - сказал он.



В СБУ подтвердили данную информацию и заявили, что решение было принято из-за невыполнения Анатолием Бондаренко обязанностей по охране гостайны.



"Управлением СБУ в Черкасской области выявлено невыполнение городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко обязанностей по охране государственной тайны, то есть нарушение статей 23-26 закона Украины "О государственной тайне". Главу города ранее информировали о необходимости привести в соответствие с законодательством состояние охраны гостайны в Черкасском городском совете, но он продолжал нарушать закон, в связи с чем ему отменили доступ к государственной тайне", - сказала в эфире телеканала UA: Черкассы пресс-секретарь управления СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога.

