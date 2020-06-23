В Google придумали, как снизить потребление оперативки браузером Сhrome

Один из инженеров Google недавно заявил о том, что в ближайших обновлениях Сhrome появится технология, которая существенно повысит производительность браузера и снизит его потребность в оперативной памяти.



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И это решение будет позаимствовано у Microsoft. Chrome будет использовать функцию управления оперативной памятью Segment Heap, которую Microsoft включила в браузере Microsoft Edge для Windows 10, сообщает nv.ua.



Функция Segment Heap, которую Microsoft создала для Edge, позволяет снизить потребление оперативной памяти на 27%. Цифра весьма приблизительная, но в Google считают, что для многих пользователей речь может идти о «сотнях мегабайт оперативной памяти». Выигрыш в производительности будет заметным для систем с многоядерными процессорами, утверждает инженер из Google. И для тех пользователей, которые имеют малый объем оперативной памяти, либо же имеют привычку держать открытыми большое количество вкладок одновременно.



Собственно, речь идет о том, что Google создаст версию Chrome, используя Windows 10 developer kit.



Если это решение окажется удачным, оно затронет лишь версию Chrome для Windows 10.

