Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.



Об этом сообщает местный ресурс 24.kg.



Сообщается, что прокуроры просили для Атамбаева 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, но суд решил дать ему меньший срок. Сам бывший президент отказался выступать в суде с последним словом.



Отметим, дело о незаконном освобождении чеченского криминального авторитета Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года, в нем фигурируют еще 19 человек - медики, которые поставили диагноз осужденному, а также другие высокопоставленные чиновники. В 2013 году Батукаева досрочно освободили из тюрьмы на основании поддельной справки, после чего он сбежал в Чечню.



Местные СМИ уточняют, что у Атамбаева конфисковали несколько автомобилей, земельные участки, недвижимость и другие активы.

