Уже более полусотни иностранных компаний хранят газ в украинских газовых хранилищах - Bloomberg

Европейские трейдеры природного газа сегодня сохраняют в Украине больше газа, чем когда-либо, в то время как хранилища на континенте после двух мягких зим и резкого падения спроса, вызванного пандемией, заполнены больше, чем было предусмотрено, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.



Отмечается, что объем газа, хранящегося на территории Украины иностранными компаниями, в июне увеличился втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,8 млрд. кубометров. В то же время, европейские площадки 17 июня были заполнены на 77% по сравнению с 52% в среднем в это время года.



"В прошлом году только 7 иностранных компаний использовали Украину в качестве хранилища, по сравнению с 54 компаниями на сегодня, по данным оператора", - пишет издание.



Как отметил генеральный директор компании "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко, в Украине "самые низкие цены на ПХГ в Европе и очень привлекательные тарифы на транспортировку газа".



Также указано, что Украина имеет около 13 миллиардов кубометров пустого хранилища, или около 13% от общей емкости Европы. Если трейдеры будут использовать и это пространство, это означает, что угроза отрицательных цен в конце лета может ослабеть, сказал Эльчин Мамедов, аналитик Bloomberg Intelligence в Лондоне. Трейдеры и аналитики размышляют над этой возможностью с тех пор, как в апреле фьючерсы на нефть упали ниже нуля, говорится в статье.



Без украинского варианта, Европа исчерпает пространство до конца лета, если сохранится сдержанный спрос, сказал он.



"Мы ожидаем, что Европа исчерпает свободные складские площади примерно к концу августа - началу сентября", - сказал аналитик.

