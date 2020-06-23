На западе Украины в среду значительные дожди, на востоке - без осадков

В ближайшие в Украин пройдут кратковременные дожди с грозами, в большинстве западных областей значительные дожди, лишь в восточной части страны без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ветер северо-восточный 5-10 м / с, днем в отдельных районах (кроме востока) град и шквалы 15-20 м / с. Температура ночью 14-19 °, днем 24-29 °, в юго-восточной части до 32 °, в западных областях 20-25 °. В Киеве - кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-19 °, днем 25-27 °.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 июня самая высокая температура днем была 33,2° в 1924г., самая низкая ночью 7,8° в 1949г.



В четверг, 25 июня, без осадков, лишь в западных, ночью и в южных областях кратковременные дожди, грозы.



Ветер восточных направлений, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 13-18°, днём 23-28°.



В Киеве 25 июня без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 15-17°, днём 25-27°.



23 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-26°; в Днепре в пределах Киева 24°.

