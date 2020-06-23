Украина внедрит еще три "безвиза" с ЕС – Кабмин

Киев будет работать над внедрением еще трех "безвизов" на пути в Евросоюз – промышленного, продовольственного и авиационного. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН, бнародованном во вторник, 23 июня. По ее словам, на саммите Восточного партнерства 18 июня многие страны говорили именно об Украине, как о стране, которая должна стать частью ЕС.



Я как человек, который чувствует и понимает тренды и держит эту рамку по должности, обеспечиваю, чтобы саммит был насыщен повесткой, которая нужна бизнесу. Прежде всего, это – "промышленный безвиз", который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, ведь уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил", – отметила Стефанишина.



По ее словам, отдельным приоритетом сейчас является "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство относительно качества, безопасности продукции.



"Сейчас мы более уверены в той продукции, которую мы даже в супермаркетах покупаем. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы тоже имели безвиз", – продолжила вице-премьер.



Также Стефанишина выразила уверенность, что будет разблокирован вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС.



"Я считаю, что во время коронакризиса во время ограничений внутреннего перемещения внутри Европы авиасообщение – это идеальное время сконцентрироваться на переговорах, на урегулировании проблемных вопросов. И когда перемещение внутри Европы будет более свободным, мы сможем не только восстановить безвизовые условия поездок, но и подписать соглашение, которое станет "авиационным безвизом". Это три краеугольных камня, – резюмировала Стефанишина.

