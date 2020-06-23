Норвежец купил себе на 78-летие суперкар McLaren

Житель Норвегии Генри Харрфельдт отпраздновал 78-летие и на день рождения сделал себе шикарный подарок. Мужчина купил суперкар McLaren 720S Spider 2018 года, пишет Motor1.



Норвежец ездит на родстере каждый день, несмотря на свой уважаемый возраст и мощное авто. Харрфельдта даже не смущают ни низкая посадка, ни жесткая подвеска McLaren.







Суперкар он приобрел за более чем 4,3 миллиона крон (почти 455 тысяч долларов).



Помимо McLaren 720S Spider у норвежца есть еще и родстер Shelby Cobra 1980 года выпуска и 38-летняя реплика Ford GT40. На них он ездит по выходным.



Харрфельдт отметил, что этими двумя авто ему управлять сложнее, поскольку они предназначены преимущественно для езды на треке, поэтому он решил купить себе двухлетний McLaren.

