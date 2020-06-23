В Украине проведут инвентаризацию лесов впервые с 1996 года

В Украине проведут инвентаризацию лесов впервые с 1996 года. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2379.



Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.



Подписанный закон вносит изменения в Лесной кодекс Украины по поводу проведения национальной инвентаризации лесов.



"Благодаря национальной инвентаризации лесов мы получим полную и обновленную информацию о фактической лесистости государства, запасе древесины в лесах и ее технической пригодности", - пояснил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий.



По его словам, также можно будет зайти на сайт национальной инвентаризации лесов и отслеживать изменения в росте деревьев на определенном инвентаризационном участке, оценить состояние лесов в целом в Украине.



Сейчас ведомство располагает информацией лишь о 73% украинских лесов, а остальные 27% находятся в подчинении различных органов власти, коммунальной собственности.



"В последний раз учет лесов в полном объеме проводили в 1996 году... Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки показателей", - указано в сообщении.



Заблоцкий рассказал, что на первом этапе инвентаризация будет продолжаться два года. Затем она будет повторяться, чтобы можно было проследить изменения в приросте деревьев.



Что такое национальная инвентаризация лесов



НИЛ - это получение статистически обоснованной информации о количественных и качественных показателях состояния и динамики лесов государства, их ресурсного потенциала для нужд госуправления, стратегического планирования ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, национальной и международной отчетности о лесах.



Каким образом будет происходить НИЛ



Специалисты проводят по специальной схеме обследование на местности в пределах лесных инвентаризационных участков. Планируется обследовать 18 тысяч участков.



"Благодаря проведению национальной инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов лесных насаждений. Среди других потенциально важных результатов - определение площади самозалесившихся сельскохозяйственных земель", - указывают в Гослесагентстве.

