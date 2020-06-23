В Киеве соберется украинско-венгерская комиссия

В Киеве 25 июня состоится четвертое заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии при сопредседательстве министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.



Об этом сообщает Правительственный портал.



«Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились о возобновлении работы комиссии, которая не собиралась почти семь лет, в начале года. Заседание планировалось в марте, но было отсрочено из-за коронавирусного кризиса. В начале июня министры определили новую дату встречи», - говорится в сообщении.



Ожидается, что стороны обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией, рассмотрят ряд совместных экономических и транспортных проектов, улучшение пограничной и трансграничной инфраструктуры, оживление сотрудничества в аграрной сфере, а также в сфере энергетики и охраны окружающей природной среды.



По итогам заседания запланирован совместный брифинг Кулебы и Сийярто.



Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил 29 мая визит в Венгрию, где встретился со своим коллегой Петером Сийярто.



Министры подписали ряд двусторонних документов, в частности о внесении изменений в Рамочный договор между правительством Украины и правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Министерством инновации и технологии Венгрии.



Ранее украинско-венгерские отношения в очередной раз обострились после того, как Верховная Рада приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В Венгрии негативно отреагировали на принятие этого закона.



Венгерская сторона также резко критиковала принятие в Украине закона об образовании 5 сентября 2017 года, предусматривающего, в частности, широкое внедрение украинского языка, включая учебные заведения национальных меньшинств.



Несмотря на многочисленные попытки украинской и венгерской сторон урегулировать спорные вопросы дипломатическим путем, полного взаимопонимания достичь не удавалось. Официальный Будапешт продолжал блокировать евроатлантические инициативы Украины.

