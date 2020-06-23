Суд отложил слушания по делу МН17

Голландский суд отложил слушания по делу о сбитом над Донбассом рейсе MH17 до 26 июня.



"Сейчас мы прервем слушания до 10:00 пятницы. Прошу сторону обвинения проинформировать, ожидаются ли какие-то изменения,... но если нет, то мы вернемся в суд в пятницу", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхейс



Представители обвинения и защиты не высказали возражений на этот счет.



Накануне после паузы возобновились слушания суда. На заседании выступили адвокаты, представляющие одного из обвинямых подполковника ГРУ России Олега Пулатова.

