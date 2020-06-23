Разумков заверил о неизменности геополитических векторов Украины

Глава ВРУ Дмитрий Разумков заверил в неизменности геополитических векторов страны, в частности, относительно евроатлантических и европейских стремлений. А также поблагодарил Литву за сотрудничество между государствами. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.



"Стратегический и геополитический векторы Украины не изменились. Мы высоко ценим активную поддержку со стороны Литвы европейских и евроатлантических стремлений нашего государства ", - написал Разумков.



Также он поблагодарил спикера Сейма Литвы Виктора Пранцкетиса за эффективное сотрудничество государств в формате группы "Балтик +".



"Надеюсь, он будет расширяться и наращивать свои возможности и совместными усилиями мы сможем отстаивать европейские ценности", - написал Разумков.

