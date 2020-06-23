Затеняющая сетка от солнца служит 5 лет? Как выбрать и установить

Наступило долгожданное лето, дачники и садоводы занимаясь, своими любимыми насаждениями, уже мечтают о теньке, работая на участке. Самым долговечным и экономичным решением для этих целей принято считать сетку от солнца. В данной статье авторы sad-ogorod.in.ua ответят на все ваши вопросы о нюансах выбора, установки и применения сетки для затенения.

Преимущества затеняющей сетки

Применяется на беседках, в огородах и садах, для укрытия культур в теплицах, для создания комфортной тени животным и птицам, для укрытия автомобилей, а самые плотные варианты подходят даже для защиты от града.

Весь ассортимент сетки производства Венгрии. Материал служит более 5 лет.

Наличие добавок от солнца в структуре сетки продлевает срок ее службы, сетка не рассыпается и не высыхает.

Усиленные, прошитые края по ширине

Заводские отверстия под трос или шпагат позволят вам удобно и надежно закрепить сетку

Оптимальное сочетание цены и практичности

Мы выбрали для наших клиентов именно венгерскую сетку не просто так. Экземпляры китайского изготовления выпускаются без стабилизирующих компонентов и начинает рассыпаться в течение 8 месяцев, а греческие или итальянские образцы не имеют отверстий под трос или проволоку при цене в 2 раза выше.

Интернет-магазин «Сад-Огород» (г. Херсон) предлагает сетку с лучшим сочетанием цены и качества, а для оптовых покупателей - приятные скидки и подарки. Сетка продается не только рулонами по 50 и 100 м, при размотке мы гарантируем аккуратность и соответствие заявленного метража.

Рекомендации по выбору и установке сетки для тени

Ввиду большого разнообразия сетки, у покупателя возникают вопросы «подойдет ли сетка с процентом 60% для забора?» или «будет ли достаточно 70% под навесы?». На все вопросы мы Вам ответим и подскажем, как быстро выбрать сетку под свои нужды.

Сетку 45 % и 60% тени активно используют дачники под выращивания овощей. Подобный вариант исполнения просто незаменим в хозяйстве, особенно в южных областях Украины.

Поскольку каждая культура «относится к тени» по-своему, сеткой 45% затеняют бахчевые культуры (арбуз, дыня) и огурцы, а 60% обеспечит комфортную тень помидорам, садовой землянике, баклажанам и перцу.

Плотность плетения 60%:

Важно: для овощей и культур не применяется сетка с процентом выше 60-ти.

В тепличных хозяйствах затеняющая сетка также нашла свое применение, снижая внутреннюю температуру в теплицах с пленочным укрытием или настилом из поликарбоната:

Плюсы применения сетки для овощей в теплицах и в огороде:

Служит хорошим укрытием от птиц, немного защитит от сильных порывов ветра.

Снижает температуру на 9-12 град. в теплицах

Придает дополнительную прочность пленочным конструкциям.

Для овощей в открытом грунте растянутая поверх сетка позволит дольше сохранить влагу в почве.

При палящем солнце культуры под затеняющей сеткой 45% не получат солнечных ожогов, при этом получая необходимое количество света.

По опросам огородников, после использования затеняющей сетки на овощах, количество урожая возросло в среднем около 20%.

Сетка с таким плетением является универсальной, ведь сложив ее в несколько слоев, вы получите больше тени для себя при той же цене.

70% и 80% заказывают на навесы, беседки, для создания тени над автомобилем. Сохраняя эластичность, она просто растягивается и обеспечивает хорошую тень для вас и вашему транспортному средству. Покрытие вашего автомобиля под навесом из сетки не выгорит на солнце, а садиться с комфортом в прохладный автомобиль значительно приятнее, особенно когда температура на улице более 30 градусов.

85% и 95% - самый плотный вариант с отличным маскирующим эффектом. Отличный выбор для владельцев пансионатов, на пляжи, заборы, беседки и навесы. Для беседки подобный вариант применяется для укрытия сверху, а по бокам подойдет 60%, она хорошо пропускает воздух.

Сетка на море обеспечит комфортный отдых отдыхающим:

Затеняющая сетка 85 или 95% на заборе защитит участок вашего дома от посторонних глаз и обеспечит приватность.

Пример применения 95% на заборе в частном секторе:

Советы по установке затеняющей сетки

Для временного затенения участка возле дома подойдет проволока, шпагат или стальной трос.

Пример удобства применения сетки с отверстиями по краям от наших покупателей:

Совет: проденьте трос в каждое отверстие: так сетка не растянется и ветер никак не сорвет ее. В зимнее время сетку снимайте с каркаса и опор - она под весом снега не растянется с течением времени и не повредится от веток сухого дерева.

Если планируете укрыть грядки с кустами клубники, лучше соорудите каркас из деревянных брусьев и закрепите сетку степлером. Таким образом, вы получаете крепкую конструкцию без провисаний.

Сетку можно равномерно зафиксировать на опорах без изготовления рамной конструкции: