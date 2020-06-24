Генетики обещают вылечить диабет раз и навсегда

Известно: сахарный диабет бывает нескольких типов. Причины их развития также разнятся. Как отмечает "Российская газета", например, моногенный диабет представляет собой наследственное заболевание, которое проявляется в детском и молодом возрасте. Известно, что его развитие обусловлено мутацией в одном из четырнадцати ключевых генов.



Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН предлагают лечить этот тип диабета за счет редактирования генома. По словам ученых, данная терапия даст возможность полностью забыть об инъекциях инсулина, обратив течение заболевания вспять.



Схема такова: сначала врач-эндокринолог обследует пациента и, если необходимо, направляет его для подтверждения диагноза на молекулярно-генетический анализ, позволяющий обнаружить генетический дефект. Далее - в зависимости от результата - выдается бесплатная терапия по индивидуальной схеме (проводится и в стационарных условиях, и амбулаторно). Данную схему уже опробовали более 370 пациентов.



Напомним: чиновники назвали развитие генетики одним из ключевых направлений нацпроекта "Наука". К 2024 году должно быть создано не менее трех центров геномных исследований мирового уровня. Ожидается формирование национальной базы генетической информации.

