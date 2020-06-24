В Украине готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения готовится открывать вторую волну больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду. "В некоторых областях с таким отношением граждан резкий рост количества человек, которых госпитализируют, увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну (больниц – ИФ)", - сказал он.



Министр добавил, что в Украине значительно растет количество госпитализаций с COVID-19, а также количество людей с пневмонией.



"За предыдущие сутки количество новых людей, которых протестировали по пневмонии, составило 958 человек – таких цифр у нас еще не было. Количество людей с пневмонией резко растет. И это результат нашей легкомысленности", - сказал он.



Степанов напомнил, что Украина находится в условиях адаптивного карантина, когда ограничения действуют на территории того или иного региона, в частности региональные комиссии ТЭБ и ЧС вводят ограничения на работу транспорта, ТРЦ или заведений питания. "Поэтому никакой отмены ограничений окончательно не было. Наоборот, в условиях адаптивного карантина мы считаем, что это правильная тактика, потому что у нас четкое региональное увеличение заболеваемости", - добавил министр.



В свою очередь замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в больницах первой волны в настоящее время занято 3,895 тыс. коек.



"В больницах первой волны из 23 тыс. коек занято больными 3,895 тыс., из них в отделениях интенсивной терапии занято 350 коек. Всего на аппаратах ИВЛ пребывают 82 пациента. Одновременно с этим мы готовим больницы второй волны и у нас готово 11,576 тыс. коек, которые готовы принимать больных с коронавирусной болезнью", - сказал он.



"Мы проанализировали возможность больниц к расширению и будем прорабатывать механизмы, как обеспечить всех качественным и эффективным медобслуживанием, если будет продолжаться рост количества случаев коронавирусной болезни", - добавил замминистра.



Ляшко отметил, что в регионах есть проблемы с маршрутами пациентов.



"В то же время мы видим некоторые проблемы в областях относительно организации маршрутов пациентов и подвоза для госпитализации в медучреждения, определенные в соответствующих документах. Поэтому совместно с министром здравоохранения, НСЗУ и директорами департаментов здравоохранения мы проводим селекторные совещания и будем отрабатывать механизмы, как включать больницы, не вошедшие в первую волну, и будем указывать на недостатки в областях относительно определения маршрутов пациента", - сказал он.



По словам главсанврача, прежде всего будет рассматриваться по расширению возможностей госпитализации пациентов с коронавирусом Закарпатская область, где наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19 и количества поступлений в больницы. "По нашей информации, 243 пациента госпитализированы уже в медучреждения второй волны. Поэтому наша задача – чтобы туда пришли средства от НСЗУ", - пояснил Ляшко.

