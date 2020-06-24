"Евросолидарность" требует от руководства Рады реакции на сексизм со стороны Корниенко и Арахамии

Партия "Европейская солидарность" направила обращение к руководству Верховной Рады и регламентный комитет с требованием рассмотреть на профильном комитете и предоставить публичную оценку сексистским высказываниям со стороны руководства фракции и партии "Слуг народа".



"Призываем председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который является членом партии "Слуга народа", публично осудить заявления, недопустимые в цивилизованных парламентах. Также ожидаем публичной реакции МФО "Равные возможности", которая последовательно борется с гендерными стереотипами и сексизмом", - сказано в заявлении партии, опубликованном на сайте "Евросолидарности".



Отмечается, что также "Евросолидарность" направила официальные обращения в Офис президента с требованием предоставить полную информацию о графике президента Украины Владимира Зеленского.



"Вызывает серьезное беспокойство фактическое самоустранение президента от внешней политике и безопасности, серьезных внутренних проблем, отсутствие какой-либо реакции на наводнение в западной Украине, гибель людей от взрыва в многоэтажке в Киеве, увеличение обстрелов и ухудшение ситуации на Донбассе. Требуем предоставить полную информацию, есть ли за последние недели в графике президента встречи с военным руководством страны, международные телефонные переговоры и контакты, и сколько времени в его графике занимают социальные сети, присутствие в чатах и социальных группах", - говорится в тексте заявлении.



Помимо этого, политсила обратилась с запросом в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать разъяснения, могут ли телеканалы транслировать высказывания президента со словом "засранцы", не является ли это нарушением этики и морали, и не приведет ли это к подрыву общественной морали.



Кроме того, "Евросолидарность" просит предоставить информацию о том, проведен ли мониторинг украинских телеканалов относительно использования высказываний президента со словом "засранцы" и будут ли назначены внеплановые проверки всех медиа, которые это протранслировали.



Ранее в СМИ разгорелся скандал относительно высказываний главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и главы фракции Давида Арахами, которые в Николаеве перед началом пресс-конференции якобы обсудили коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву.



После Корниенко на странице в Фейсбуке извинился и заявил о том, что запись разговора была смонтирована, а фразы вырваны из контекста.



Глава партии подчеркнул, что в монтаж попала фамилия коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела, а также добавил, что "определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения".

