В Украине резко растет количество людей с пневмонией - Степанов

В Украине резко растет количество людей с пневмонией, за предыдущие сутки проверили 958 человек. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



"Я вам приведу еще одну цифру. За минувшие сутки количество новых людей, которых протестировано на пневмонию, составляет 958 человек. Таких цифр у нас еще не было. Это говорит о том, что количество людей с пневмонией резко возрастает. И это все результат, в том числе, нашей легкомысленности", - сказал Максим Степанов.

