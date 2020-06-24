Киев готов отправить спасателей в западный регион Украины - Кличко

Столица готова отправить своих спасателей в западный регион Украины на помощь в борьбе с последствиями наводнений, заявил мэр Киева Виталий Кличко.



"Хочу сообщить, что столичная власть готова оказать помощь и отправить спасателей в западный регион Украины, в Карпаты, для борьбы с последствиями стихии. Все видели, какой там паводок, и как страдают люди. Я убежден: мы не имеем права стоять в стороне", - подчеркнул Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.



Как сообщалось, с 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности.



Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.



По информации ГСЧС, по состоянию на 7.00 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8); - 4 тыс. 976 домов (Ивано-Франковская - 4444, Черновицкая - 422, Львовская - 110) 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области; затопленными 3 тыс. 302 подвалов (Ивано-Франковская - 2935, Черновицкая - 257, Львовская - 110), 9 тыс. 389 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 8688, Черновицкая - 533, Львовская - 168), 3 тыс. 286 колодцев ( Ивано-Франковская - 3 тыс. 136 и Львовская - 150) нарушено транспортное сообщение с 8 населенными пунктами (Черновицкая - 6, Львовская - 2).



Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области.

