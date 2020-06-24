НБУ выявил проблемы в девяти банках

Национальный банк провел экспресс - стресс-тестирование банков Украины в условиях кризиса. Результаты показали возможные проблемы для девяти банков.



Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова на презентации "Отчета о финансовой стабильности" НБУ.



Как отмечала Рожкова, условия стресс-тестирования были жестче, чем макроєкономичений прогноз НБУ.



"Мы увидели, что девять банков имеют определенные риски относительно соблюдения нормативов капитала", - сказала она.



Как отмечается в "Отчете о финансовой стабильности", во время тестирования оценено влияние на капитал 26 банков. Совокупно эти банки имеют 91% активов сектора.



Установлено, что текущий кризис может привести к нарушению нормативов достаточности основного или регулятивного капитала девяти банков - это 30% активов сектора, из них 25% два государственных банка. В двух финучреждениях капитал может стать отрицательным.



"Все это учреждения, которые демонстрировали отрицательные результаты стресс-тестирования и в прошлом, однако не предприняли достаточных мер для решения накопившихся проблем. Такие банки должны реструктуризировать балансы и изменить бизнес-модели как можно скорее", - говорится в отчете.

