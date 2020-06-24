Киев и 13 областей не готовы к смягчению карантина

По состоянию на 24 июня к смягчению карантина не готовы Киев и 13 областей. Данные регионы не соответствуют необходимым критериям.



Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.



Сообщается, что Киев не соответствует критерию динамики заболеваемости коронавирусом. На сегодня он составляет 11,55% при целевом показателе 10%.



Заболеваемость коронавирусом превышает целевой показатель в Ивано-Франковской (18,99%), Киевской (23,23%), Тернопольской (28,66%), Закарпатской (10,78%), Одесской (58,11%), Ровенской (76,76%) и Черновицкой (11,97%) областях.



При этом четыре последних региона не соответствуют еще нескольким критериям. В частности в Закарпатской и Черновицкой областях на 58,43% и 53,64% соответственно заполнены койко-места в больницах при норме менее 50%.



По охвату тестированием отстают Днепропетровская (23,94), Донецкая (23,30), Луганская (18,81), Николаевская (17,12) и Одесская (21,41) области при норме не менее 24 человек на 100 тысяч населения.

