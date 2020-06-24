В больницах Киева еще есть места для больных COVID-19

В медучреждениях Киеве от коронавируса лечатся 232 пациента. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге в среду, 24 июня.



"Хочу сообщить, что в столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе 9 детей, и 33 человека с подозрением на Covid-19. 51 больной - в тяжелом состоянии. Один - подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал Кличко.



При этом в Александровской больнице заполнены 57% коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, в больнице №4 - 33%, в больнице №9 - 75%. В городской детской инфекционной больнице - 33% коек.



С диагнозом "пневмония" накануне госпитализировали 36 человек. Всего воспаление легких в медучреждениях столицы лечат 432 больных.

