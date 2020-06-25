В Украине установится сухая жаркая погода

В ближайшие сутки на большей части территории Украины установится сухая и жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр. В четверг, 25 июня, на большей части страны без осадков. В западных и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, на Прикарпатье 18-23°. В Киеве без осадков, температура ночью 15-17°, днем 26-28° выше нуля.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 25 июня в Киеве была зафиксирована в 1885 году и составила 35° выше нуля, самая низкая ночью – 5,8° в 1908 году.



В пятницу, 26 июня, в Украине без осадков, в Карпатах кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с, на западе и юге страны 7-12 м/с.



Температура ночью 14-20°, днем 27-32° тепла. В западных областях 23-28° выше нуля.



В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30° тепла. Температура ночью 16-18°, днем около 30° тепла.



24 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре в пределах Киева 24°.

