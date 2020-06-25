"ПриватБанк" перечислил в госбюджет многомиллиардную прибыль

Государственный "ПриватБанк" перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд грн дивидендов. Это 75% чистой прибыли банка за 2019 год.



Об этом сообщает пресс-служба банка.



Как отметили в пресс-службе, за два последних года "ПриватБанк" направил в госбюджет 36 млрд грн.



"Высокий уровень ликвидности позволяет нам направить средства в бюджет одним платежом, это существенная поддержка для бюджета в сложный период глобальной пандемии коронавируса и связанным с ней замедлением экономики", - сообщил глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл.



Согласно годовому отчету "ПриватБанка" его чистая прибыль по итогам 2019 составила 36,8 млрд грн. Чистые активы "ПриватБанка" к началу 2020 года составляют 309,7 млрд грн, обязательства - 255,2 млрд грн, капитал "ПриватБанка" - 54,5 млрд грн.



Согласно распоряжению правительства, 75% чистой прибыли "ПриватБанка" в размере 24 456,88 млн гривен направлено на выплату дивидендов в государственный бюджет.

