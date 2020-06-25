Лукашенко назвал Москву "столицей родины"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который сегодня не захотел становиться рядом с Путиным на возложении цветов во время парада Победы, назвал Москву столицей родины.



Это произошло уже после парада, когда белорусский президент прощался со зрителями. Видео обнародовано в Telegram-канале "RIA Kremlinpool".



Видео снималось с трибуны, когда Лукашенко шел вдоль нее после завершения мероприятия. Один из гостей поблагодарил иностранных лидеров за то, что они приехали в Москву.



"В столицу Родины приехали! Победим, выстоим, не болейте", - сказал, обернувшись к трибунам, Лукашенко.

