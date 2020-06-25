НБУ: коммерческая недвижимость претерпела наибольший удар от пандемии

Рынок коммерческой недвижимости Украины претерпел наибольший удар от пандемии, его восстановление будет происходить медленно, констатируется в Отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ).



"Рынок коммерческой недвижимости претерпел наибольший удар от пандемии, поскольку он проциклический и инертный, восстановление будет происходить медленно", - указано в обнародованном в среду отчете.



Согласно документу, за январь-март 2020 года не произошло ни одной вторичной инвестиции в коммерческую недвижимость Украины, рынок находится в выжидательной позиции. Однако, по прогнозам участников рынка, инвестиционная активность должна оживиться в ближайшее время за счет некоторого снижения цен на недвижимость.



По данным НБУ, в январе-июне 2020 года девелоперы оставались активными: рынок пополнился на 5,5% новых площадей. Сейчас в фазе активного строительства находится еще почти половина существующих на рынке торговых площадей.



"Однако их открытие, по ожиданиям экспертов, будет отсрочено. А вот старт новых проектов вообще откладывается", - констатировали в Нацбанке.



Многие ТРЦ после открытия остаются лояльными в плане корректировки арендных ставок, отметили в НБУ. Так, по данным UTG, на начало июня стоимость аренды уже была на 13% ниже прошлогодней.



Вакантность на рынке офисной недвижимости на начало июня выросла в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом: новые сделки не заключаются, арендаторы частично переходят на дистанционную работу и сокращают площади арендуемых ими помещений.



"Если до кризиса спрос в течение нескольких лет превышал предложение, то сейчас условия на рынке диктуют арендаторы. Владельцы площадей стимулируют спрос с помощью скидок, которые для новых сделок сейчас составляют около пятой части от докризисной ставки", - отмечается в обзоре.



В нем добавляется, что введение новых объектов тоже замедлилось: в первом квартале объемы упали на 85%.



"Открытие офисных площадей, которое было запланировано на 2020-2021 годы (около четверти имеющегося фонда), преимущественно отложено", - резюмировал регулятор.

