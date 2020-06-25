Конкуренцию Кличко могут составить кандидаты, которых нет в сегодняшних социологических рейтингах - Цыбулько

Оприлюднені мерські рейтинги в столиці не відображають реальної картини симпатій киян. Причина – наявність там багатьох випадкових кандидатів та відсутність тих осіб, які могли б скласти суттєву конкуренцію діючому меру. Остаточний список кандидатів на посаду київського міського голови визначить післявиборчий склад Київради, посиливши партії, які мають авторитетного лідера.

Про це у Facebook повідомив політолог Володимир Цибулько.

«Сьогодні маємо цікаву ситуацію, коли в суперники діючому меру Віталію Кличку пророчать багатьох людей, значна частина яких є суто випадковими, а деякі ще не підтвердили намір брати участь у виборчих перегонах. Серед них шоумен Сергій Притула, екс-градоначальник Олександр Попов, екс-нардеп Борислав Береза. З боку «Слуг народу» маємо просто неймовірне фонтанування кандидатами, починаючи від народного депутата-ресторатора Миколи Тищенка і закінчуючи ведучою 95 кварталу Оленою Кравець. Також говорили про головного санлікаря Віктора Ляшка, нардепів Олександра Дубінського, Ірину Верещук й навіть про спікера Дмитра Разумкова», - стверджує Цибулько.

За його словами, соціологічні дослідження також не відображають реальної картини суперництва за крісло мера.

«Соціологічне дослідження компанії Социс в якості лідерів мерських перегонів називає Віталія Кличка (32,5%), Андрія Пальчевського (6,9%) та Сергія Притулу (6,3%). Проте, ці рейтинги не відображають реальної картини суперництва за крісло мера, бо з одного боку насичені лише умовними, потенційними кандидатами, а з іншого не містять прізвищ тих осіб, які дійсно можуть серйозно вплинути на результати виборчого процесу. Наприклад, лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко може стати потужним суперником Кличка, якщо висуне свою кандидатуру. Нагадаю, що під час першого туру президентських виборів його підтримали 9,6% киян. Це більше, ніж дають соціологи основним суперникам Кличка. Крім того, за ним стоїть управлінський досвід та авторитет в безпековій сфері. І цим він вигідно відрізняється від багатьох заявлених кандидатів, які прийшли в політику та управління навіть не вчора, а сьогодні», - переконаний політолог.

Він також прогнозує, що остаточний список кандидатів на посаду київського міського голови визначить склад Київради.

«Партія «Слуга народу», маючи за даними Соцису рейтинг 12,8%, за наявності слабкого кандидата може суттєво втратити, в той же час «Сила і Честь», якій дають лише 1,7%, за умови кандидування Смешка, може зрости й подолати 5% бар’єр. Адже тут спрацює синергія зусиль партії та лідера і це дасть додаткові електоральні ресурси для завоювання позицій у міській представницькій установі», - заявив Володимир Цибулько.