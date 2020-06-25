Вышел трейлер шпионской ленты "Агент Ева"

Появился трейлер шпионского фильма Агент Ева с Джессикой Честейн в главной роли. Видео опубликовала на своем YouTube-канале компания Best Movies Clips.



Кроме Честейн в съемках фильма также приняли участие Колин Фаррелл, Джон Малкович, Джина Дэвис, Йоан Гриффит. Режиссером ленты стал создатель фильмов Прислуга и Ма - Тэйт Тэйлор.



В центре сюжета картины оказывается спецагент Ева. Женщина выполняет самые тяжелые задания секретной службы. После провала одной из спецопераций, Ева пытается сбежать от боссов. На нее начинают охоту, охоту, как на предательницу службы.





