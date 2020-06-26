Джордж Мартин назвал сроки выхода новой книги

Писатель Джордж Мартин рассказал, когда стоит ждать выход шестой части серии книг Песнь льда и пламени, ставшей основой для сериала Игра престолов. Об этом писатель сообщил в своем блоге.



По словам Мартина, сейчас он находится в "хижине в горах", что способствует творческому процессу. Писатель отметил, что принудительная изоляция из-за коронавируса помогает ему писать.



Мартин активно работает над шестой книгой цикла - Ветрами зимы, отмечая, что наблюдается стабильный прогресс. Писатель отметил, что это будет огромная книга.



Ее выход ожидается не раньше лета 2021 года. Мартин надеется, что к следующему съезду писателей-фантастов CoNZealand "и пандемия COVID-2019, и Ветра зимы будут закончены". В 2020 году мероприятие было отменено из-за коронавируса.



Фанаты цикла книг Джорджа Мартина ожидали выход Ветров зимы в 2014-2015 годах. Роман должен стать предпоследней книгой эпопеи Песнь льда и пламени.





