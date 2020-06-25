Исследователи приблизились к решению проблемы устойчивости бактерий

Группа ученых их Левенского католического университета, Брюссельского свободного университета, Фламандского института биотехнологий, Национального центра научных исследований Франции и Университета Лидса расшифровала трехмерную структуру ключевого элемента белковой оболочки бактерий, защищающей их от антибиотиков. Это поможет в разработке препаратов нового поколения против грамотрицательных бактерий, отмечает РИА "Новости".



Данные бактерии защищены двумя мембранами. В случае разрушения хотя бы одной мембраны наступает смерть бактерии. Ученые узнали, что в наружной мембране есть комплекс трансмембранных белков ВАМ. Этот комплекс ученые сравнивают со сторожевой башней оборонительного сооружения, необходимой для наблюдения и обслуживания всей крепости, а также для контроля входа и выхода из нее.



Трансмембранные белки дают возможность отдельным веществам пересекать мембрану. Это делает их идеальной мишенью для лекарств. Но только сейчас специалистам удалось изучить структуру этих "сторожевых башен". Оказалось, в них пересекаются и другие защитные белки (одни входят в состав мембран, а другие располагаются вокруг них). Также ученые смоделировали процесс экспорта через внешнюю мембрану с помощью ВАМ одного из защитных белков - литопротеина RcsF (датчик стресса на поверхности клетки).

