Отсутствие симптомов инфекции - плохой знак

Китайские ученые из Чунцинского медицинского университета уверены: отсутствие симптомов инфекции говорит об ослабленном иммунном ответе. Как передает Xinhua, было изучено 37 бессимптомных случаев COVID-19 (пациенты в возрасте 8-75 лет).



Команда исследователей обнаружила, что средняя продолжительность выделения вируса, (интервал от первого до последнего положительного мазка из носоглотки) среди бессимптомных случаев составила 19 дней. Это на 14 дней больше, чем у пациентов с легкими симптомами и на 37 дней дольше по сравнению с людьми, имевшими полный набор симптомов.



Как в острой фазе (период, когда вирусная РНК может быть обнаружена в респираторном образце), так и в ранней фазе выздоровления (через восемь недель после выписки из больницы) уровни IgG (антитела, специфического к COVID-19) среди бессимптомных пациентов были значительно ниже по сравнению с пациентами, имевшими симптомы инфекции.



Кроме того, в 30 бессимптомных случаях было отмечено снижение уровня нейтрализующих антител на ранней фазе выздоровления. В группе пациентов с симптомами данное явление фиксировалось только у 23 человек.

