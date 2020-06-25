"Слуга народа" Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "очень низкого качества"

Народная депутат фракции "Слуги народа", глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства. В связи с этим постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.



Видео со скандальным заявлением Третьяковой распространяется по соцсетям, а требование профсоюзов опубликовано на сайте ФПУ.



В видео нардеп подняла тему целесообразности выплат безработным социальной помощи.



"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила народная избранница.



Затем она привела в пример Великобританию и Сингапур, где принимают суровые меры для борьбы с безработными.



"Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьера Сингапура - Ред.) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", - сказала Третьякова.



Она отметила, что такими методами власти других стран "выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".



"Петь песни нужно тому, кто каждый день встает на защиту своей Родины, на защиту своего дома, на то, чтобы кормить своих иждивенцев. Все, кто этого не делает, они не могут относить себя к достойной жизни", - резюмировала нардеп.



Также она предложила не забирать у таких как она людей (склонных к филантропиии, как выразилась Третьякова) налоги, чтобы они сами решали, кому материально помогать, и видели, что их средства расходуются эффективно.



После этих заявлений нардепа Совет ФПУ в открытом письме к спикеру парламента Дмитрию Разумкову потребовал отозвать Третьякову с должности главы комитета, расценив ее позицию как антисоциальную и антигуманную.

