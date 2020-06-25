Небензя: РФ готова приложить усилия для запуска прямых палестино-израильских переговоров

Россия как член ближневосточного квартета (РФ, США, ЕС, ООН) готова предпринять шаги для запуска прямых палестино-израильских переговоров. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по палестино-израильскому урегулированию.



Дипломат выразил мнение, что аннексия части палестинских территорий будет иметь негативный эффект как для палестино-израильского диалога, так и для ситуации во всем регионе.



"Сегодня международное сотрудничество как никогда важно, чтобы продвинуться в мирном процессе. Россия как член квартета готова предпринять все усилия, чтобы запустить прямые палестино-израильские переговоры", - подчеркнул он.



17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного им по итогам выборов 2 марта, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу и Иорданскую долину. Коалиционное соглашение позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с планом президента США Дональда Трампа с 1 июля. 25 мая Нетаньяху подтвердил, что намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега в июле.

