На Украине оспорили решение о въезде в Россию по загранпаспортам

Постановление кабмина Украины, запрещающее въезд в Россию без заграничного паспорта, оспаривают в Окружном административном суде Киева, сообщает пресс-служба суда в среду. В декабре 2019 года занимавший должность премьера Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин обязал граждан страны пересекать границу с РФ с 1 марта 2020 года только по загранпаспортам.

При этом, по его словам, при въезде украинцев на родину из России их будут пропускать по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.



"Поступило два иска к кабинету министров Украины относительно обжалования постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией. В частности, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление КМУ от 18 декабря 2019 года №1056 "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией".



В соответствии с указанным документом, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. А для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт", - говорится в сообщении на сайте суда.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производств по этим искам.

