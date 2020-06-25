НБУ констатирует прекращение роста реальных доходов украинцев

В 2020 году из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в Украине прекратится рост реальных доходов населения, который наблюдался на протяжении последних трех лет. Это случилось из-за снижения деловой активности, заработной платы и роста безработицы. Об этом свидетельствуют данные в отчете о финансовой стабильности, опубликованном 24 июня Национальным банком.

Отмечается, что вместе с сокращением доходов в апреле 2020 года в стране резко ухудшились потребительские настроения. Осторожнее потребительское поведение уже замедлило темпы кредитования домохозяйств, однако их долговая нагрузка, вероятно, повысится из-за сокращения дохода.



"Это ожидаемо приведет к сложностям с обслуживанием займов. В то же время из-за макроэкономической нестабильности склонность населения к сбережениям в ближайшее время повысится", - сказано в документе.



Впервые с марта 2016 года в апреле реальная зарплата уменьшилась на 0,5% к тому же периоду 2019 года из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу. В то же время произошло резкое увеличение объемов социальной помощи: производились доплаты к пенсиям из-за коронавируса и их прошла их ежегодная индексация.



"Однако это не имело значительного положительного влияния на доходы населения", - заявили в Нацбанке.



На доходах сказалось падение зарплаты трудовых мигрантов: в марте-апреле она снизилась в долларовом эквиваленте на 9%, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост.



"Таким образом, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии короновируса будет сдерживать восстановление рабочих мест", - сообщили в НБУ.

