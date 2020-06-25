Где лучше жить?

Уже довольно длительное время в Москве и других крупных городах России все чаще мелькают лица иностранных рабочих. Россияне не идут на низкооплачиваемые работы типа дворников или подсобных рабочих на стройках. И эти места занимают гастарбайтеры, среди которых особое место занимают граждане бывших среднеазиатских республик бывшего СССР, а теперь граждане независимых государств. Поскольку их генотип существенно отличается от русского, то их сразу видно невооруженным глазом.

Если взять 12 бывших союзных республик (без Прибалтики), то между ними существует значительный разрыв в уровне ВВП на душу населения. Самой богатой страной является Россия — 11 162 доллара, где-то посередине расположилась Украина — 3592 доллара, ну а самая бедная — Таджикистан — 877 долларов. И уровень зависимости бюджета страны от денежных поступлений работающих за рубежом ее граждан находится в прямой зависимости от уровня развития данной страны. В России он составляет всего 0,6%, на Украине — 12,3%, в Молдове — 15,6%, а в Киргизии и Таджикистане — более 29%. Это много по мировым меркам. В последнее время в России заметно все больше узбеков. Их много среди продавцов самых различных торговых точек. Казахстан со своими запасами нефти стоит вторым по душевому ВВП после России. Поэтому его граждане занимают относительно небольшую долю на российском рынке труда.



Таким образом, складывается трудовая ситуация по постсоветском пространстве, которое теперь даже трудно представить себе когда-то бывшей единой страной.



Трудовая миграция в Россию существенно облегчается тем, что подавляющее большинство трудовых мигрантов используют русский язык как язык межнационального общения, отсутствием виз, а также довольно развитой транспортной инфраструктурой, связывающей окраинные республики с городами России.



Установить точное количество иностранных рабочих в России весьма затруднительно в связи с тем, что многие из них трудятся здесь нелегально. По данным некоторых экспертов, в России постоянно находится около 4 миллионов гастарбайтеров — выходцев из бывших среднеазиатских республик. Из них 2-3 миллиона — узбеки, по 800 тысяч — киргизы и таджики.



На трудовую миграцию в постсоветском пространстве сильно повлияла пандемия коронавируса



Негативное влияние на ситуацию на российском рынке иностранного труда оказала пандемия коронавируса. Мало того, что она сильно ограничила возможности перемещения и ротации рабочей силы. Из-за пандемии экономическая жизнь России почти замерла, принеся новые проблемы. По некоторым данным, из-за коронавируса в России потеряли работу от 30 до 50% гастарбайтеров. В то же время отчасти благодаря жестким мерам самоизоляции и карантина, среднеазиаты смогли устроиться в сферу курьерской доставки продуктов и товаров, которая продемонстрировала бурное развитие. Наряду с этим довольно быстро восстанавливается после снятия запретов строительная отрасль, в которой занято много иностранных рабочих. В то же время тяжелый удар постиг ресторанный бизнес и службу такси — традиционные места работы гастарбайтеров.



Сообщается, что в разгар пандемии около 20% иностранных рабочих выразили желание вернуться на родину. Однако это стало невозможным из-за отмены Россией почти всех внешних авиарейсов и закрытия сухопутных границ. Толпы узбеков, киргизов и таджиков начали осаждать посольства и консульства своих стран, требуя помощи. Не обошлось и без инцидентов.



В конце мая высокопоставленный представитель правительства Узбекистана сообщил о том, что в страну удалось вернуться из России более чем 500 тысячам гастарабайтеров. Но здесь их постигла тяжелая участь: в условиях пандемии найти работу в Узбекистане практически невозможно. Кстати, по официальным узбекским данным, за границей трудятся 2,5 миллиона узбеков, что составляет 20% трудоспособного населения страны. Из них 2 миллиона работают в России.



В марте — апреле нынешнего года денежные переводы среднеазиатских гастарбайтеров на родину сократились почти в два раза. Для многих семей, полностью зависящих от этих денег, сложилась трудная ситуация.



Миграционные потоки украинцев переключаются с России на страны ЕС



На Украине, которая «зажата» между Россией и ЕС, в последние годы отмечается фактический крах внутреннего производства. Страна все больше зависит от экспорта своей рабочей силы за рубеж. Здесь отличие Украины от среднеазиатских республик состоит в том, что у нее окончательно испортились отношения с Россией, бывшей ранее основным «приемником» украинских рабочих. Украинцы все больше стали выезжать на работу в страны ЕС. В 2019 году поступления от украинских гастарбайтеров в странах ЕС составили более 7,6 миллиарда долларов, значительно превысив половину объема всех переводов от украинцев, работающих за рубежом.



Сколько же их всего? Точно этого не знает никто. Но по данным, опубликованным в 2018 году украинским министерством социального развития, постоянно работающих за границей украинцев насчитывалось 3,2 миллиона человек. К этому следует прибавить примерно 9 миллионов гастарбайтеров, выезжающих на сезонные и временные работы. Таким образом, если исходить из оценки работоспособного населения Украины в 18 миллионов человек, то за границей в том или ином качестве трудятся больше половины от этого числа.



После изменения политического строя на Украине в 2014 году главным «потребителем» украинской рабочей силы стали страны ЕС, и прежде всего, Польша. Украинцы работают на незнакомой земле, занимаясь в основном малоквалифицированным трудом в сельском хозяйстве, строительстве и низшем медицинском звене на тех местах, которые сами поляки презирают. Украинская трудовая миграция поддерживает самые низкие сегменты рынка рабочей силы в ЕС. И это приносит странам Евросоюза определенную выгоду. Например, считается, что быстрые темпы экономического роста в Польше в 2014-2018 годах (до 11% в год) в значительной степени «подпитывались» дешевой украинской рабочей силой. И наоборот, сама Украина утратила ровно такой же потенциал своего экономического роста.



В связи с пандемией коронавируса с марта нынешнего года значительные массы украинских гастарбайтеров возвратились на родину. Точные данные отсутствуют, но некоторые эксперты указывают на цифру 650 000 человек. А в апреле украинский премьер заявил о «двух миллионах возвратившихся».



Однако, несмотря на пандемию коронавируса, число уехавших на родину украинцев, например, из Польши, было не очень большим. Согласно данным исследования, проведенного совместно украинскими и польскими независимыми экспертами, из числа украинских гастарбайтеров, обосновавшихся в Польше, этой весной на Украину вернулось не более 12% от их численности (правда, если прибавить к этому и сезонных рабочих, то эта цифра будет выше).



Специалисты полагают, что по мере затихания пандемии коронавируса в Европе уровень выезжающих сюда на заработки украинцев сохранится высоким. Некоторые даже считают, что с восстановлением экономики ЕС и углублением системного кризиса в украинской экономике он превысит тот уровень, который существовал до пандемии.



В настоящее время уровень зарплат на Украине, как и в соседней Молдове, является самым низким среди всех европейских стран. По логике вещей, используя свою дешевую рабочую силу и инвестиции со стороны ЕС Украина могла бы стать «фабрикой Европы», сосредоточив на своей территории массовые производства. Но действительность на самом деле совсем иная. Украина не только не укрепила свою производственную базу, но превратилась в банальный источник дешевого труда, утекающего в «черную дыру» Европы, минуя национальные границы.



В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и ясно обозначила свой курс на присоединение к ЕС. Однако в действительности торговля Украины с ЕС не растет, а европейские инвестиции в украинскую экономику не приходят. Если и можно говорить о каком-то зримом углублении отношений Украины с Евросоюзом, то оно лежит как раз только в области экспорта в Европу дешевой украинской рабочей силы. Неужели это и вправду является пределом того желанного вхождения Украины в Западную Европу, о котором так грезил украинский народ?



Источник: Asahi Shimbun



