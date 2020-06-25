На Украине новый антирекорд - 994 человека заболевших

На Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).



Днем ранее сообщалось о 940 новых заболевших Covid-19 за сутки, 23 июня было 833 инфицированных, 22 июня – 681 заболевший, 21 июня было 735 инфицированных, 20 июня – сообщалось о 841 заболевшем, 19 июня – о 921 случае заболевания Covid-19.



По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 40 008 человек, выздоровевших - 17 758, умерли 1 067 человек.



Сейчас на Украине Covid-19 болеет 21 183 человек, что на 629 больше, чем днем ранее.



За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (204 случая), Одесской области (95 случаев), Закарпатской области (85 случаев), Ривненской области (84 случая), в Киеве (85 случаев).



В Киеве за прошедшие сутки еще у 81 человека подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, при этом ни один человек с COVID-19 не умер и 33 ранее заболевших выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



"Друзья! Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 81 человек. На сегодня в столице уже 4609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.



Так, среди заболевших: 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет, три девочки - от 2 до 14 лет, а также 23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет и четверо мальчиков - от 7 до 17 лет.



Кроме того, среди заболевших COVID-19 трое медиков.



Всего в больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.



"Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 1473 жителей Киева", - отметил мэр.



По его словам, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе Киева -13 случаев. В Оболонском и Соломенском - по 12 случаев, в Шевченковском районе - 9 случаев.



