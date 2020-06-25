Собчак подаст в суд на Business Insider, который обвинил ее в расизме

Общественный деятель и светская львица Ксения Собчак анонсировала подачу иска в суд на издание Business Insider, опубликовавшее статью, в которой указано, что Собчак якобы назвала афроамериканцев "ленивыми и глупыми". Ранее из-за этого Собчак потеряла выгодный рекламный контракт.



"Я подаю в суд на издание Business Insider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений", - написала телеведущая в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".



В материале Business Insider сказано о том, что такие определения о темнокожих людях Собчак якобы написала в посте в своем Instagram от 4 июня. Ее запись от этой даты, посвященная протестам в США, заканчивается следующими словами: "То, что происходит сейчас в Америке - это лишнее доказательство, что сколько людям не давай свободы и прав - если эти люди не успешны, они всегда найдут на кого свалить свой неуспех. Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно "в*** (усиленно трудиться - Ред.)", давно стали уже условными Наоми Кэмпбелл, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости"



"Люди НЕ делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение и тех, кто идет за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность", - написала Собчак, поясни свое решение обратиться в суд.

