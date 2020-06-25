Ефремов готов усыновить детей погибшего из-за него Сергея Захарова

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП, хотел бы "максимально помочь" родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова. Он готов даже усыновить детей мужчины, чтобы обеспечить им достойную жизнь.



Об этом в интервью "Эхо Москвы" рассказал адвокат обвиняемого Эльман Пашаев, видео обнародовано в Youtube.



"Он готов их (детей) даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю", - сказал Пашаев.



По словам адвоката, актер больше не будет предпринимать никаких попыток, чтобы возместить моральный ущерб семье Захарова, так как она отказывается брать деньги. Пашаев отметил, что Ефремов осознает, что может сесть в тюрьму и понести соответствующее его действиям наказание.



Напомним, вечером 8 июня едва державшийся на ногах актер Ефремов сел за руль своего джипа и на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. При этом нетрезвое состояние Ефремова уже официально установила экспертиза, хотя это было видно даже по кадрам с места происшествия.

