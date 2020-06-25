Показатель активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения

Показатель количества активных больных коронавирусом на Украине достиг 50 на 100 тыс. населения, что значительно превышает определенный правительством для стран "зеленой" зоны показатель (40 на 100 тыс. населения), сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.



"Когда мы определялись с этим критерием (показатель для прохождения иностранными гражданами обсервации при въезде на Украину составляет 40 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения в стране, откуда прибыл человек), показатель активных больных на Украине тогда составлял около 37 на 100 тыс. населения, на сегодняшний день он составляет около 50. И это все случилось буквально за 10 дней",- сказал он.



Министр также отметил, что вся информация относительно въезда украинцев в страны ЕС доступна на сайте Министерства иностранных дел, и она будет обновляться в зависимости от решения ЕС по аналогичному показателю.



"Европейские страны еще определяются относительно въезда граждан третьих стран на территорию ЕС. Начиная с 15 июня принято решение относительно отмены ограничений пересечения границы внутри ЕС, сейчас они определяются, по каким критериям они далее будут действовать. Кстати, на сайте МИД четко определено, в каких странах какие ограничения на въезд существуют", - добавил министр.



Как сообщалось, перечень стран, которые по показателями заболеваемости Covid-19 отнесены к "красной" и "зеленой" зонам, формирует Минздрав Украины.



Во время карантина пропуск лиц из-за рубежа осуществляется в зависимости от того насколько распространено заболевание COVID-19 в стране, из которой прибыл каждый конкретный человек.



Информацию от Минздрава Госпогранслужба получает каждые три дня.



Странами "красной" зоны считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания Covid-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.



Как пояснил Степанов на брифинге 17 июня, при въезде на Украину обсервацию не должны проходить в случае, если прибывающий не является гражданином страны, которая относится к "красной зоне", или не был там последние две недели.



"Правило обсервации распространяется только на тех, кто пребывал в стране из "красной зоны" в течение некоторого времени, а именно 14 дней", - уточнил Степанов.

