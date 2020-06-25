Дети "низкого качества": в Слуге народа объяснили слова депутата

Народный депутат от Слуги народа Елена Мошенец отреагировала на скандальное высказывание главы парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, которая также является членом фракции. Об этом она сказала в эфире канала Украина 24 в четверг, 25 июня.



"Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, которая бы подчеркнула ее мысль, из контекста я так понимаю. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а вышло так, что дети низкого качества", - сказала Мошенец.



Депутат также извинилась за свою коллегу и рассказала о возможных последствиях для нее.



"Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу. Я думаю, что вопрос (увольнения с должности главы парламентского комитета - ред.) будет решаться на фракции, должны быть извинения и пояснения этой формулировки", - добавила Мошенец.



В свою очередь омбудсмен Людмила Денисова в Telegram осудила слова Третьяковой и призвала парламент не допускать дискриминационных высказываний.



Денисова напомнила, что Украина присоединилась к основным международным документам, в том числе Конвенции ООН по правам ребенка, таким образом признав, что во всех странах мира есть дети, которые живут в тяжелых условиях и требуют особого внимания со стороны государства.



Конвенция основывается на принципах недискриминации ребенка, независимо от социального или имущественного положения его или его родителей, подчеркнула омбудсмен. Поэтому согласно статье 27 Конвенции, Украина взяла на себя обязательства оказывать родителям в случае необходимости материальную помощь для детей и поддерживать программы по обеспечению детей едой, одеждой и жилищем.



Наконец, Денисова подчеркнула, что дети не выбирают семью, в которой рождаются, и не могут сами себя обеспечить и защитить.

