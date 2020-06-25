У Януковича отрицают подозрение в госизмене

Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича отрицают получение подозрения в госизмене, о котором накануне заявили в Офисе генпрокурора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы адвокатской конторы Aver Lex.



"Никаких уведомлений вручено не было", - заявляют защитники.



По словам адвоката, ГБР вызывало экс-президента на 23 июня для допроса. На указанный вызов прибыли его представители.



Адвокаты напоминают, что все документы Януковичу должны вручаться исключительно в порядке международной правовой помощи.



В связи с неправдивостью заявления ОГП, как утверждают юристы, в суд будет подан иск об опровержении недостоверной информации.

