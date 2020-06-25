Зеленский допустил пик коронавируса в Украине посреди лета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не остановить рост числа случаев коронавируса, то получим пик заболевания прямо посреди лета. Главной причиной вспышки COVID-19 является несоблюдение карантина.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Зеленский считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантина после смягчения правил.



Он заявил, что в некоторых областях страны заполнены уже более половины койкомест. В то же время динамика заболеваемости только растет.



В то же время министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом сообщил, что было улучшено качество медицинской помощи, оказываемой пациентам.



По его словам, после роста количества больных увеличиваться число тех, кто требует подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

