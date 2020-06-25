Украина вошла в серьезную волну заболеваемости коронавирусом - Шмыгаль

В Украине продолжается тенденция роста заболеваемости коронавирусом. Это свидетельствует о входе страны в серьезную волну заболеваемости COVID-19. Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина. По его словам, в некоторых регионах уже приходится разворачивать больницы второй очереди.



"Очередной антирекорд, почти тысяча официально подтвержденных… Растет число от недели к недели. Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом. В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй очереди", - сказал Шмыгаль.



Отметим, по состоянию на 25 июня в Украине подтверждено более 40 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели уже 17 758 пациентов, умерли - 1067. Активно болеют сейчас более 21 тысячи человек.

