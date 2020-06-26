Лукашенко заявил о вмешательстве России в предвыборную гонку

Во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательство извне.



Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.



Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть.



Президент Беларуси сообщил, что информация фальсифицируется, и люди верят фейкам. "Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России, - добавил он. - Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это".



Тем временем в Кремле считают, что власти Беларуси должны предоставить аргументы, подтверждающие заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о российском вмешательстве в избирательный процесс.



Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Отвечая на вопрос о том, считают ли российские власти необходимым провести собственное расследование и узнать, прав ли Лукашенко, выдвигающий такие обвинения, Песков сказал: «Наверное, какие-то аргументы должна предоставлять сторона, которая обвиняет».



Он заявил, что ﻿Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах, тем более в Беларуси. «Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Белоруссии», - сказал Песков.



При этом он подчеркнул, что Лукашенко выступает не только с критическими высказываниями в адрес РФ. «Вы знаете, что также было очень много добрых заявлений президента Александра Лукашенко о России. Президенты России и Белоруссии имели возможность в кулуарах кратко пообщаться. Они продолжат свой диалог, общаются они часто и содержательно», - сказал Песков.

