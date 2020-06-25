Развеян миф о медицинских масках

Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок. Об этом сообщает издание The Philadelphia Inquirer со ссылкой на слова специалистов медицинских департаментов США.



Врачи заявили, что мысли о возможном вреде масок возникают у людей в связи с длительным ношением защитных аксессуаров, однако их беспокойство беспочвенно. Специалисты департамента медицинского здравоохранения Пенсильвании (США) заметили, что многим сложно понять пользу от ношения масок. «Люди пытаются придумать причины, чтобы не носить маски, и ставят под сомнение медицинские исследования», — подчеркнула представитель Американского общества инфекционных заболеваний Равина Куллар (Ravina Kullar).



Также медики проанализировали риск заболевания коронавирусом из-за того, что маска может неплотно прилегать к лицу или наоборот, стать непосредственной причиной развития COVID-19. «Мы не обладаем данными, согласно которым люди носили маски и заболели от этого», — заявил специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Вандербильта (США) Уильям Шаффнер (William Schaffner).



В разговоре с журналистами медики отметили, что масочный режим наиболее эффективен тогда, когда защиту выбирает большая часть населения. «Моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня», — приводит слова врачей издание. При этом эксперты по инфекционными заболеваниям согласились с тезисом, что маска не обеспечивает полную защиту от коронавируса. Медики напомнили, что маска действует как барьер, задерживая распространение частиц вируса в воздухе.



Также ученые отметили, что длительное использование масок типа N95, которые используются в медицине, может привести к увеличению уровня углекислого газа в крови. По словам специалистов, врачи понимают это и стараются делать перерывы в ношении профессиональных защитных аксессуаров. «Самая большая проблема с масками заключается в том, что люди их не носят», — подытожила Равина Куллар.

