Венгрия готова помочь Украине в борьбе с паводками - глава МИД

Венгрия готова бороться вместе с Украиной против паводков на Тисе и оказать необходимую помощь, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



"Венгерское правительство заказало разработку проектов на реконструкцию моста в Загоне. Мы готовы это выполнить. Мы готовы бороться вместе против паводков на Тисе... Я также сказал господину министру (иностранных дел Украины Кулебе - ИФ), что если Венгрия может вам чем-нибудь в этой области помочь, мы готовы это сделать", - сказал Сийярто на совместном с главой МИД Украины брифинге по результатам четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве в четверг.



Также министр иностранных дел Венгрии обратил внимание на вопросы экономического сотрудничества и инфраструктуры.



В частности, он проинформировал, что в венгерском банке "Exim" есть кредитная линия на 62 млн для того, чтобы поддержать деловые контакты между венгерскими и украинскими предпринимателями. "Кроме этого, есть 50 млн долларов, предложенных Украине для строительства дорог на Закарпатье. Мы очень надеемся, что эти деньги будут использованы и дороги будут построены", - подчеркнул он.



Также Сийярто отметил, что Венгрия до 2023 года построит автостраду "М3" к украинской границе, и надеется, что украинские партнеры построят дорогу с украинской стороны.



"Я хочу подчеркнуть, что Венгрия заинтересована в добрососедских отношениях. Мы заинтересованы в том, чтобы наши дискуссионные вопросы, связанные с использованием языка и образования мы решили как можно быстрее, и это касается также того, что мы хотим продолжать сотрудничество в области экономики, торговли. И я хочу заверить господина Кулебу в этом", - сообщил он.

