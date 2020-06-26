Названы "открытые" для украинцев страны

Для тех, кто соскучился по путешествиям и полетам, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опубликовал список "открытых" стран. Данные появились на странице политика в Facebook.



Министр отметил, что на текущий момент украинцы без дополнительных условий могут посетить Албанию, США, Ирландию и Сербию.



Великобритания и Беларусь требуют от граждан Украины соблюдение двухнедельного карантина. Черногория пропустит на границе при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного не позже чем за 48 часов до путешествия.



Ожидается, что с 27 июня украинцы смогут отправиться в Тунис, пройдя обязательное тестирование на COVID-19 после прибытия. С 1 июля туристов из Украины свободно планирует пропускать Турция.



Кипр, Грузия и Греция рассмотрит возможность принятие украинцев только после улучшения эпидемической ситуации в нашей стране.

