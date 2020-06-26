Одобрен план постройки 100-километрового коллайдера

CERN утвердила план постройки нового гигантского коллайдера. Об этом сообщает журнал Nature.



По плану Европейской организации по ядерным исследованиям новый ускоритель элементарных частиц будет иметь длину кольца в 100 километров. Большой адронный коллайдер имеет продолжительность всего 27 километров.



Проект назвали Future Circular Collider (FCC). Стоимость ускорителя оценивают в 23 миллиарда долларов.



Новая установка будет почти в четыре раза больше и в десять раз мощнее БАК. Энергия столкновения в новом коллайдере составит около 100 тераэлектронвольт при 16 ТэВ у БАК.



FCC позволит ученым изучить взаимодействие бозона Хиггса с другими частицами, и провести высокоточные измерения. Физики надеются, что новый коллайдер позволит раскрыть загадку существования темной материи.

