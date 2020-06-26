Депутаты предлагают ввести сертификацию риелторов

Группа депутатов предлагает ввести сертификацию риелторов для выполнения ими операций с недвижимостью и создать Единую информационную базу в сфере риелторской деятельности с данными об объектах сделок.



Соответствующий законопроект №3618 зарегистрирован в Верховной Раде 9 июня. Соавторами выступают 32 народных депутата, среди которых Дмитрий Наталуха, Максим Дырдин, Степан Кубив, Роксолана Пидласа и др.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, из-за отсутствия законодательного регулирования риелторской деятельности госбюджет недополучает ежегодно миллиарды гривень, при этом 90% операций с недвижимостью проводятся с участием риелторов.



"Законопроект направлен на детенизацию сферы предоставления риелторских услуг и увеличения доходов в государственный бюджет Украины, обеспечение прозрачности, достоверности и доступа к информации и услугам в сфере риелторской деятельности", - указано в документе, опубликованном на сайте парламента.



Законопроект предусматривает прохождение риелторами квалификационных экзаменов и получения сертификата для получения права предоставлять риелторские услуги. Предлагается также вносить данные о риелторах и их профессиональных объединениях в Единый реестр физлиц, юрлиц и профобъединений в сфере риелторской деятельности. Законопроект также устанавливает права, обязанности и ответственность риелторов.



Согласно законопроекту, риелторские услуги (в том числе операции по покупке, продаже, аренде недвижимости, кроме коммунального и государственного имущества) могут предоставлять только квалифицированные риелторы,



Кроме того, предусматривается функционирование Единой информационной базы в сфере риелторской деятельности, обеспечивающей накопление, обработку, систематизацию и поиск информации об объектах недвижимости и операций с ними.

