Кабмин увеличил на 150 миллионов расходы на дороги

Кабмин внес изменения в Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы, согласно которым расходы на эксплуатационное содержание и текущий мелкий ремонт автомобильных дорог государственного значения будут увеличены на 150 млн грн.



Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.



"Также правительство утвердило проект распоряжения о внесении изменений в Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы", - написал Мокан.



Он добавил, что цель распоряжения - увеличить на 150 млн грн расходы на эксплуатационное содержание и текущий мелкий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения за счет соответствующего уменьшения расходов на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий средний ремонт.

